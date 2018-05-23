سمو محافظ الجنوبية :زيارة المجالس ركيزة أساسية من عادات المجتمع البحريني لتعزيز التواصل والتقارب المستمدة من الأجداد والآباء

المنامة في 22 مايو/ بنا / قام سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية بزيارة إلى عدد من مجالس مدينة الرفاع ضمن سلسة زياراته إلى مجالس المحافظة الجنوبية في شهر رمضان المبارك، مهنئاً سموه أصحاب المجالس بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك سائلاً الله العلّي القدير أن يعيده على الأمة العربية والإسلامية في أمن وأمان.



كما أشاد سمو محافظ المحافظة الجنوبية بالدور الذي تلعبه هذه الزيارات في تعزيز أواصر الترابط والتلاحم بين مختلف شرائح المجتمع خلال الشهر الكريم والتي تمثل ركيزة أساسية من عادات المجتمع البحريني في التواصل والتقارب المستمدة من الأجداد والآباء مؤكداً سموه أن شهر رمضان هو فرصة عظيمة لزيادة أواصر المحبة.

وعبر أصحاب المجالس في المحافظة الجنوبية عن شكر وامتنانهم لما تحظى به مجالس المحافظة الجنوبية من جانب اجتماعي مميز في تعزيز التواصل بين الأهالي والمحافظة، مؤكدين أن التواصل الاجتماعي سمة أساسية وصفة أصيلة يتسم بها مجتمع المحافظة معبرين عن اعتزازهم بهذه الزيارات التي تؤكد على عمق العلاقة بين القيادة والشعب وتبرز أسمى صفات الوصل والقربى.





م.ا.ب/خ.س



بنا 0649 جمت 23/05/2018





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2018/05/23 - 01 : 10 AM