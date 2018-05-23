بعد رفضها منحهم تأشيرة دخول امس..كوريا الشمالية تسمح لصحفيين من الجنوبية بزيارة موقع نووي

سول في 23 مايو/ بنا / ذكرت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية اليوم أن كوريا الشمالية قبلت قائمة من الصحفيين الكوريين الجنوبيين لزيارة موقع اختبارات نووية بعد أيام من الشد والجذب مع سول.

ووجهت بيونغ يانغ الدعوة لمجموعة قليلة من وسائل الإعلام من عدة دول لمتابعة تفكيك موقع بونجي-ري للاختبارات النووية ، لكنها رفضت قبول قائمة صحفيين من كوريا الجنوبية احتجاجا على المناورات الجوية التي تجريها واشنطن وسول ، ورفضت منحهم تأشيرة دخول خلال وجودهم في بكين ، بينما وصل صحفيون من مؤسسات إخبارية دولية اخرى إلى مدينة وونسان الساحلية في كوريا الشمالية أمس.



واعتٌبرت الدعوة لمتابعة تفكيك موقع بونجي-ري دليلا على أن عرض كوريا الشمالية غير المتوقع إنهاء اختباراتها النووية لا يزال قائما على الرغم من تجدد حالة عدم اليقين الدبلوماسي.



والمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أن قمته المخطط لها مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قد تتأجل.



ونقلت اذاعة "سوا" عن ترامب قوله في مؤتمر صحفي لدى استقباله رئيس كوريا الجنوبية مون جاي- إن في البيت الأبيض إن القمة "ربما لا تتم في 12 يونيو".









خ.س



بنا 0647 جمت 23/05/2018





عدد القراءات : 13 اخر تحديث : 2018/05/23 - 00 : 10 AM