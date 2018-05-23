مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 23 مايو / بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الاربعاء بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:

/في اتصال هاتفي .. جلالة الملك يطمئن على صحة الرئيس الفلسطيني.

/بناء على توجيهات جلالة الملك .. سمو ولي العهد يأمر بتوزيع 5 آلاف وحدة سكنية.

/سمو ولي العهد:جهود مشرفة لمنتسبي قوة الدفاع في حماية المكتسبات الحضارية.

/سمو محافظ الجنوبية: شهر رمضان فرصة لزيادة اواصر المحبة.

/الشيخة ميّ: المنجز الحضاري يتحقق عبر تكاتف جميع الجهات.

/وزير الصناعة: سنطور سوق المنامة القديم زلن ننتظر "الغرفة".

/وزير العمل: ندعم العلاقات الإيجابية بين الأطراف الثلاثة لخدمة الإنتاج.

/سفير البحرين لدى أمريكا يشيد بقرار الإدارة الأمريكية استئناف العقوبات ضد إيران.

/"عقارات السيف" تطلق مشروعا ترفيهيا بالمنامة على مساحة 265 الف متر.

/جامعة البحرين تجري المقابلات الشخصية واختبار القدرات الشهر المقبل.

/حريق بمصنع حديد في "مدينة سلمان الصناعية.

/البحرين تدين التفجير الإرهابي في قندهار بأفغانستان.

/استئصال أورام دموية بالمخ عملية نوعية في مستشفى الملك حمد لحالة نادرة جدا.

/الأعلى للبيئة والأمم المتحدة يوقعان اتفاقية رعاية الحملة العالمية «بحار نظيفة».

/الفلسطينيون يدعون الجنائية الدولية إلى التحقيق في «جرائم الحرب الإسرائيلية».

/قوات أمن سورية تنتشر في مخيم اليرموك والحجر الأسود غداة السيطرة عليهما.

/العــراق: المخـابرات الإيرانيـة تتغلغـل في كــردستان وتغتال 10 قياديين من أحزاب كردية معارضة لطهران.

/مقتل 5 وإصابة 22 في هجوم صاروخي للحوثيين على مدينة مأرب.

/عقوبات امريكية تطال 5 شخصيات ايرانية تدعم الحوثي.

/16 قتيلا على الأقل خلال تفكيك شاحنة مفخخة في جنوب أفغانستان.

/البنتاجون: الجيش الأميركي سيتخذ كل الخطوات الضرورية لمواجهة نفوذ إيران الخبيث في الشرق الأوسط.

/خسائر فادحة للحوثيين في جبهة الساحل الغربي.







و.ش



بنا 0451 جمت 23/05/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/05/23 - 56 : 07 AM