مطالعات الصحف في البحرين

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2018/05/23 - 56 : 07 AM
المنامة في 23 مايو / بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الاربعاء بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:
/في اتصال هاتفي .. جلالة الملك يطمئن على صحة الرئيس الفلسطيني.
/بناء على توجيهات جلالة الملك .. سمو ولي العهد يأمر بتوزيع 5 آلاف وحدة سكنية.
/سمو ولي العهد:جهود مشرفة لمنتسبي قوة الدفاع في حماية المكتسبات الحضارية.
/سمو محافظ الجنوبية: شهر رمضان فرصة لزيادة اواصر المحبة.
/الشيخة ميّ: المنجز الحضاري يتحقق عبر تكاتف جميع الجهات.
/وزير الصناعة: سنطور سوق المنامة القديم زلن ننتظر "الغرفة".
/وزير العمل: ندعم العلاقات الإيجابية بين الأطراف الثلاثة لخدمة الإنتاج.
/سفير البحرين لدى أمريكا يشيد بقرار الإدارة الأمريكية استئناف العقوبات ضد إيران.
/"عقارات السيف" تطلق مشروعا ترفيهيا بالمنامة على مساحة 265 الف متر.
/جامعة البحرين تجري المقابلات الشخصية واختبار القدرات الشهر المقبل.
/حريق بمصنع حديد في "مدينة سلمان الصناعية.
/البحرين تدين التفجير الإرهابي في قندهار بأفغانستان.
/استئصال أورام دموية بالمخ عملية نوعية في مستشفى الملك حمد لحالة نادرة جدا.
/الأعلى للبيئة والأمم المتحدة يوقعان اتفاقية رعاية الحملة العالمية «بحار نظيفة».
/الفلسطينيون يدعون الجنائية الدولية إلى التحقيق في «جرائم الحرب الإسرائيلية».
/قوات أمن سورية تنتشر في مخيم اليرموك والحجر الأسود غداة السيطرة عليهما.
/العــراق: المخـابرات الإيرانيـة تتغلغـل في كــردستان وتغتال 10 قياديين من أحزاب كردية معارضة لطهران.
/مقتل 5 وإصابة 22 في هجوم صاروخي للحوثيين على مدينة مأرب.
/عقوبات امريكية تطال 5 شخصيات ايرانية تدعم الحوثي.
/16 قتيلا على الأقل خلال تفكيك شاحنة مفخخة في جنوب أفغانستان.
/البنتاجون: الجيش الأميركي سيتخذ كل الخطوات الضرورية لمواجهة نفوذ إيران الخبيث في الشرق الأوسط.
/خسائر فادحة للحوثيين في جبهة الساحل الغربي.
و.ش
بنا 0451 جمت 23/05/2018
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اخر تحديث : 2018/05/23 - 56 : 07 AM