السعودية تؤكد أمام مجلس الأمن ضرورة محاسبة مرتكبي الأعمال العدوانية ضد المدنيين نيويورك في 23 مايو/ بنا / أكدت المملكة العربية السعودية أنه قد آن الأوان لأن يدرك مرتكبو الأعمال العدوانية ضد المدنيين أن جرائمهم لن تفلت من المحاسبة، مطالبة بمعاقبة أولئك الذين لا يقيمون وزناً ولا يعترفون بمسئوليتهم عما جنته أيديهم من جرائم ويمارسون القتل بدم بارد برصاص القناصة في غزة أو بالبراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية في سوريا أو بأي وسيلة أخرى في أماكن عديدة في العالم.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة عبد الله المُعَلِّمِي قوله أمام مجلس الأمن في مناقشة مفتوحة حول "حماية المدنيين أثناء النزاع المسلح": "أنه قبل أيام شهدنا أمام أعيننا مذبحة جديدة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة وراح ضحيتها عشرات الشهداء الفلسطينيين وآلاف الجرحى، وعلى مدى 7 سنوات متتالية تابع العالم مسلسل الدماء في سوريا الذي راح ضحيته مئات الآلاف من المدنيين الأبرياء باستخدام مختلف وسائل القتل والإبادة، وفي ميانمار يقلب العالم يديه وهو ينظر لمئات الآلاف من المدنيين المسلمين الروهينجا وهم يطردون من ديارهم وتحرق بيوتهم ويغتصب نساؤهم ويشرد أطفالهم، وفي اليمن تمارس عصابات الحوثي المدعومة من إيران أبشع أنواع التنكيل بجموع المدنيين بما في ذلك تجنيد الأطفال وزرع الألغام في الأحياء المدنية واستخدام الدروع البشرية ومنهم الطفلة (جميلة) بنت الأربع سنوات التي أنقذتها قوات التحالف لاستعادة الشرعية في اليمن وسلمتها الى أهلها وذويها".



وأكد أنه آن الأوان، لأن يدرك مرتكبو الأعمال العدوانية ضد المدنيين أن جرائمهم لن تفلت من المحاسبة، ولذلك أيدت السعودية تشكيل لجنة تحقيق في جرائم إسرائيل في غزة، وتؤيد آلية جمع الوثائق والأدلة لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا، وتطالب بضرورة تسهيل عودة أبناء الروهينجا الذين طردوا من بلادهم عودة آمنة كريمة طوعية، واتخاذ الوسائل الكفيلة لمحاسبة من تسببوا في إيذائهم.



وأوضح أن السعودية تخوض في الوقت الحاضر بالتعاون مع شركائها من دول التحالف من أجل استعادة الشرعية في اليمن، عملية عسكرية تهدف إلى إنقاذ الشعب اليمني من قوى الظلام التي تريد أن تسيطر عليه وتقوده نحو الهلاك، حيث التزمت قوات التحالف في عملياتها أقصى درجات الحرص والحيطة وضبط النفس لتحقيق حماية فعالة وشاملة للمدنيين.



وبين أن من بين الإجراءات التي استخدمتها قوات التحالف لاستعادة الشرعية في اليمن، بهدف حماية المدنيين، أن تحديد الأهداف العسكرية يمر بعدة مراحل تبدأ من اختيار الهدف ودراسته والتأكد أنه هدف عسكري من خلال عدة مصادر لضمان الحيلولة دون وقوع الأخطاء في آلية الاستهداف مع الافتراض بأن كل موقع في اليمن هو موقع مدني إلى أن يثبت العكس بشكل قاطع، والعمل بشكل دائم على تطوير قائمة الأماكن المحظورة وكذلك الممنوع استهدافها التي تشمل مواقع تجمع المدنيين ودور العبادة والمقار الدبلوماسية ومقار المنظمات والهيئات الدولية الحكومية وغير الحكومية والأماكن الأثرية والتراثية وأن هذه القائمة يتم تحديثها بشكل مستمر، مشيرا إلى أن من بين الإجراءات التي اتخذها التحالف استخدام الأسلحة الموجهة ودقيقة الإصابة، وذلك حرصاً على الحد من الأضرار الجانبية إلى أدنى مستوى ممكن، وإنشاء وحدة متخصصة بحماية الأطفال والمدنيين في قيادة القوات المشتركة، وتمكين الفريق التقني للأمم المتحدة من القيام بالتدريب والتأهيل اللازم لأعضائها.



وخلص إلى القول إنه يتضح من ذلك أن السعودية تلتزم بأعلى المعايير التي يفرضها الدين الإسلامي الحنيف والقوانين الدولية ذات العلاقة، وأنها تقف بكل ثقة لتطالب بمحاسبة أولئك الذين لا يقيمون لهذه الضوابط وزناً ولا يعترفون بمسئوليتهم عما جنته أيديهم من جرائم ويمارسون القتل بدم بارد برصاص القناصة في غزة أو بالبراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية في سوريا أو بأي وسيلة أخرى في أماكن عديدة في العالم.





م.ح.



بنا 0200 جمت 23/05/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/05/23 - 09 : 05 AM