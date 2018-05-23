بومبيو: واثقون بتشكيل نهج مشترك مع أوروبا بشأن تهديدات إيران للعالم

واشنطن في 23 مايو/ بنا / قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن التغييرات التي طلبت واشنطن من إيران القيام بها ليست صعبة، معربا عن ثقته في إمكانية تطوير نهج دبلوماسي مشترك مع الدول الأوروبية بشأن طهران.



ونقلت اذاعة "سوا" عن بومبيو قوله "أنا واثق من أن هناك مجموعة من القيم والمصالح المشتركة التي ستقودنا إلى النتيجة نفسها بشأن ضرورة الرد على تهديدات إيران للعالم".



وأكد بومبيو أن ما من دولة يمكنها التساهل مع التهديدات التي تشكلها إيران للمنطقة والعالم عبر حزب الله اللبناني وغيرها من المجموعات الأخرى التي تعمل معها بالوكالة.



وأضاف "ليس صعبا أن يتوقف الإيرانيون عن إطلاق صواريخ باتجاه دولة أخرى، لن نتساهل مع دولة تضع قوات بالوكالة في العراق لتهديد حياة الأميركيين... وعليهم التوقف عن الانخراط في الإرهاب".



وقال بومبيو إن من حق الشعب الإيراني اختيار شكل القيادة التي يريدها.







م.ح.



بنا 0050 جمت 23/05/2018





عدد القراءات : 5 اخر تحديث : 2018/05/23 - 05 : 04 AM