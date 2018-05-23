مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة.. الشعب الفلسطيني يعاني الاضطهاد بسبب انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي

نيويورك في 23 مايو/ بنا / أكدت دولة الكويت اليوم ان الشعب الفلسطيني يعاني الاضطهاد بسبب إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال وانتهاكاتها الممنهجة والمستمرة ضده وآخرها تلك المجازر التي ارتكبتها آلة البطش العسكرية الإسرائيلية الأسبوع الماضي بحق متظاهرين مدنيين يمارسون حقهم المشروع بالتعبير عن الرأي.



ونقلت وكالة الانباء الكويتية عن مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي قوله في جلسة مجلس الأمن حول "حماية المدنيين في النزاعات المسلحة" ان المظاهرات الفلسطينية الأخيرة اسفرت عن استشهاد أكثر من 61 مدنيا بمن فيهم ثمانية أطفال دون سن ال16 وإصابة أكثر من ثلاثة آلاف مدني، مضيفا انه "من المؤسف للغاية أن ندخل ذكرى عامنا العشرين منذ طرح مسألة حماية المدنيين في مجلس الأمن ونحن نخفق في معالجة إحدى أكبر وأقدم الانتهاكات في حق المدنيين العزل كما نستذكر في هذا السياق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من دون ذنب ومنهم أيضا الأطفال وندين كافة الانتهاكات الإسرائيلية التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني".



واكد ان هذه الممارسات تشكل انتهاكا صارخا لمبادئ حقوق الإنسان ولكافة القوانين والأعراف الدولية والتي تدعو كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى إيجاد حلول لها توقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة وتنهي الاحتلال الذي هو السبب لهذا الصراع منذ أكثر من خمسين عاما.



وأشار العتيبي الى انه "عندما ينص ميثاق الأمم المتحدة على أنه من حق الدول أن تنعم بالأمن وشعوبها بالأمان يجعلنا نتساءل هل هذا الحق لدول وشعوب دون غيرها فإن كانت الإجابة هو حق لجميع الدول وكافة الشعوب فعلى إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال أن تكون أول الممتثلين للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الانسان وتطبيق كل ما من شأنه حماية المدنيين الفلسطينيين".



وأضاف انه "ومنذ أيام قليلة تقدمت دولة الكويت بمشروع قرار معني بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة معربا عن امله في أن يعتمد مجلس الأمن هذا القرار بالإجماع ليحقق ما نصبو جميعا إليه وهو توفير الحماية للمدنيين من النزاعات المسلحة".





م.ح.



بنا 2346 جمت 22/05/2018





عدد القراءات : 7 اخر تحديث : 2018/05/23 - 58 : 02 AM