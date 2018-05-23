مجلس الوزراء السعودي يرحب بالجهود والمواقف العربية والإسلامية التي تبلورت الأيام الماضية لمواجهة العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الرياض في 23 مايو/ بنا / تطرق مجلس الوزراء السعودي في جلسته اليوم إلى الجهود والمواقف العربية والإسلامية التي تبلورت خلال الأيام الماضية لمواجهة العدوان الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المجلس رحب في هذا السياق في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالقرار الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية على مستوى وزراء الخارجية الذي عقد في القاهرة والذي جاء بعنوان" مواجهة قيام الولايات المتحدة الأمريكية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة وتطورات الأوضاع وإدانة الجرائم التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين"، كما رحب بالبيان الختامي الصادر عن القمة الإسلامية الاستثنائية السابعة لمنظمة التعاون الإسلامي التي اختتمت في اسطنبول، ودعوته لإنشاء لجنة خبراء دولية مستقلة للتحقيق في الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المتظاهرين السلميين العزل في قطاع غزة، وبالقرار الذي اتخذه مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جلسته الطارئة في جنيف لمناقشة الأحداث في غزة المتضمن تشكيل لجنة دولية للتحقيق في كافة انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وأطلع المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه خادم الحرمين الشريفين مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وما تم خلاله من إدانة السعودية لما يتعرض له الشعب الفلسطيني الأعزل من عدوان بشع من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتجديد التأكيد على ثوابت السعودية تجاه القضية الفلسطينية ودعمها للفلسطينيين في استعادة حقوقهم المشروعة.



من جانب أخر أعرب مجلس الوزراء السعودي عن إدانة السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم المسلح الذي أستهدف كنيسةً في الشيشان مجدداً موقف السعودية الرافض لجميع أشكال التطرف والإرهاب.





م.ح.



بنا 2159 جمت 22/05/2018





عدد القراءات : 7 اخر تحديث : 2018/05/23 - 19 : 01 AM