سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية يشارك في حلقة نقاشية لمعهد دول الخليج العربية في واشنطن واشنطن في 22 مايو/ بنا / استضاف معهد دول الخليج العربية في واشنطن سعادة الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية في حلقة نقاشية تحدث فيها سعادته عن الإنجازات التنموية للمملكة، وعلاقة ذلك بالشراكة الاستراتيجية المتميزة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن برنامج الحلقات النقاشية المتسلسلة التي ينظمها المعهد لاستضافة سفراء دول الخليج العربية، على حدة.

وفي مستهل الحلقة النقاشية، قدم سعادة السفير عرضا حول الإنجازات التنموية الكبيرة التي حققتها مملكة البحرين والتي هي ثمار النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وانعكاس هذه الإنجازات على المؤشرات التنموية الاقتصادية والاجتماعية، والدور الأساسي للمجتمع البحريني بإرثه الحضاري العريق وثراء تنوعه، والذي خلق بيئة اجتماعية متسامحة تتعايش فيها مختلف الطوائف والأديان.



كما تناول سعادة السفير خلال الحلقة النقاشية الشراكة الاستراتيجية المتميزة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، وعزمه على تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، وقد شدد سعادته، في هذا السياق، على ضرورة منح مملكة البحرين إعفاءً من التعرفة الجمركية التي أصدرتها الإدارة الأمريكية على الواردات من الصلب والألمنيوم.



كما ناقش سعادته الأوضاع والتطورات في المنطقة وأبدى المواقف الرسمية لمملكة البحرين فيها، حيث عبر عن تأييد المملكة لقرار الرئيس الأمريكي بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني ودعوتها لكافة الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق باتخاذ خطوات مشابهة، والإشادة بقرار الإدارة الأمريكية باستئناف عقوبات مشددة ضد النظام الإيراني، حيث أن الاتفاق المذكور لم يغير من السياسات الإيرانية الهدّامة في المنطقة ودعمها المستمر للإرهاب، كما أنه لم يتناول برنامج النظام الإيراني للصواريخ الباليستية ودعمها للمليشيات الإرهابية في المنطقة، ومحاولاتها المستمرة في التدخل في الشؤون الداخلية لجيرانها.



وشهدت الحلقة النقاشية تفاعلاً كبيراً من الحضور الذي تضمن العديد من المسؤولين والخبراء والمهتمين من وزارة الخارجية الأمريكية والمراكز الفكرية والجامعات والشركات وغيرها من المنظمات غير الحكومية.



وفي الختام، قامت السفيرة مارسيل وهبة الرئيس التنفيذي لمعهد دول الخليج العربية في واشنطن بتكريم سعادة السفير، وشكرته على تحدثه في الحلقة النقاشية، وعلى حرصه المتواصل على توطيد العلاقات بين السفارة والمعهد المذكور.



م.ا.ب/ع ذ



بنا 2111 جمت 22/05/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/05/23 - 23 : 12 AM