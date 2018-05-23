مواصلة العمل واستمرار الجهود لتقديم الخدمات الإسكانية تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك المفدى .. سمو ولي العهد يأمر بتوزيع 5000 وحدة سكنية بما يلبي احتياجات المواطنين المنامة في 22 مايو/ بنا / أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على مواصلة العمل واستمرار الجهود الرامية لتقديم الخدمات الإسكانية تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه باعتبار الخدمات الإسكانية إحدى أولويات برنامج عمل الحكومة للإيفاء بمتطلبات المواطنين واحتياجاتهم الخدمية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة المنشودة، وقال سموه إن الخدمات الإسكانية ستظل ضمن الأولويات ليتم تقديمها باستمرارية ومتابعة وضع الخطط والآليات المناسبة لزيادة وتيرة التوزيعات الإسكانية بما يلبي تطلعات المواطنين.



وفي هذا الصدد وبناء على توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، ومتابعة لجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في تنفيذ برنامج عملها، فقد أمر سموه بتوزيع 5000 وحدة سكنية، تزامناً مع الشهر الفضيل بما يلبي احتياجات المواطنين.



جاء ذلك لدى زيارة سموه يرافقه سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة إلى مجالس كل من عائلة بن هندي، والشيخ عادل المعاودة، وعائلة بن دينة والعريفي، والسيد إبراهيم الشيخ، حيث تبادل سموه التهاني بالشهر الفضيل، وأشاد بمدى ترابط وتماسك المجتمع البحريني الذي ينعكس جليا في مثل هذه المجالس الطيبة التي تبرز المحبة والتواصل بين أفراد المجتمع بالعادات والقيم البحرينية الأصيلة، وتناول الحديث خلال المجالس تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بافتتاح مدينة سلمان، وأشاد أصحاب المجالس بهذه الإضافة النوعية للخدمات الإسكانية التي تصب في صالح الوطن والمواطنين.



وأشار سموه إلى أن افتتاح مدينة سلمان كأضخم مشروع إسكاني في المحافظة الشمالية هو تأكيد لتلك الجهود التي تبذلها المملكة في سبيل تقديم أفضل الخدمات الإسكانية للمواطنين وتقليص فترة الانتظار وبما يراعي احتياجات كافة مناطق البحرين.



وأضاف سموه أن مدينة سلمان تعد أكثر المدن تطوراً وتستوعب 100 ألف نسمة، حيث توفر المدينة حين اكتمالها 15ألف وحدة سكنية، وتضم مرافق تعليمية وصحية وخدمية ودينية ورياضية وترفيهية وتجارية وسياحية.



ولفت سموه إلى الدور الذي تقوم به وزارة الإسكان في تنفيذ الاستراتيجيات والخطط للعمل على تسريع وتيرة التوزيعات الاسكانية، بتخصيص أكثر من 15 ألف وحدة سكنية في جميع محافظات المملكة خلال الثلاثة أعوام الماضية تلبية لاحتياجات المواطنين والإسراع في توزيع الوحدات الإسكانية.



وأكد سموه على دور التخطيط العمراني كإحدى الأولويات الهامة، إذ يتكامل مع مشاريع الإسكان وغيرها من المشاريع الحيوية لتحقيق التوازن العمراني والحضري بما يستوعب متطلبات التنمية بمختلف أوجهها.



من جانبهم، أعرب أصحاب المجالس عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على اهتمامه بالتواصل مع كافة أبناء المملكة من خلال الزيارات التي يقوم بها للمجالس، وما يبديه سموه من اهتمام بتنمية الوطن وبما يلبي تطلعات المواطنين.



م.ا.ب/ع ذ



بنا 2048 جمت 22/05/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/05/23 - 02 : 12 AM