ولي عهد ابو ظبي يستعرض مع مسؤول في الناتو سبل مكافحة الارهاب أبوظبي في 22 مايو/ بنا / استقبل سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي اليوم الفريق أول جون نيكلسون قائد بعثة الدعم الحازم ــ التابعة لحلف " الناتو " والقوات الأمريكية في أفغانستان.



واستعرض الجانبان خلال اللقاء الذي جرى في قصر البطين في أبوظبي التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات الدفاعية والعسكرية إضافة إلى جهودهما المشتركة في محاربة التطرف والإرهاب وأهمية تعزيز هذا التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويحفظ أمن واستقرار المنطقة.



كما تبادل سموه والمسؤول الأمريكي وجهات النظر حول المستجدات والأحداث الإقليمية والدولية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.





س.ي/ع ذ



بنا 1953 جمت 22/05/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/05/22 - 02 : 11 PM