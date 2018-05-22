جلالة الملك المفدى يتبادل التهاني مع الرئيس الفلسطيني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ويطمئن على صحة فخامته‎ المنامة في 22 مايو/ بنا / جرى اتصال هاتفي بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأخيه فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة، تبادل جلالته مع الرئيس الفلسطيني خلال الاتصال التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الجليلة على البلدين الشقيقين بوافر اليمن والخير والبركات.



وخلال الاتصال اطمئن جلالة الملك المفدى على صحة فخامة الرئيس الفلسطيني على إثر العارض الصحي الذي مر به فخامته، متمنيا جلالته لفخامته موفور الصحة و العافية.





م.ا.ب/ع ذ



بنا 1855 جمت 22/05/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/05/22 - 10 : 10 PM