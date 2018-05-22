المقاومة اليمنية تحقق انتصارات عسكرية في الساحل الغربي ورقعة الحوثيين تنحسر عدن في 22 مايو / بنا / تشهد جبهات الساحل الغربي لليمن توسعا وزخما عسكريا كبيرا وانتصارات متلاحقة لقوات المقاومة الوطنية اليمنية و" ألوية العمالقة" و المقاومة التهامية مع تمكنها من اختراق خطوط الدفاع الأمامية لميليشيات الحوثي الموالية لإيران وانحسار رقعة سيطرتها ودحر عناصرها في عمليات نوعية ومباغتة أربكت صفوفها وأنهكت قدراتها العسكرية وذلك بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.



وفي تقرير لوكالة انباء الامارات " وام " رصدت فيه الانتصارات العسكرية والتقدم الميداني المستمر لقوات المقاومة اليمنية منذ إطلاق التحالف العربي مؤخرا عمليات عسكرية واسعة وكبيرة باتجاه مدينة الحديدة لتطهيرها من الميليشيات الحوثية واستكمالا لواحدة من أهم العمليات العسكرية بالتزامن مع استمرار العمليات غربي محافظة تعز في أكثر من اتجاه وتضييق الخناق على الحوثيين وقطع أهم خطوط إمدادهم في الساحل الغربي .



وذكرت " وام " ان قوات المقاومة اليمنية بمختلف تشكيلاتها تواصل تقدمها الميداني جنوبي الحديدة من محورين بالتزامن مع غارات جوية مركزة تستهدف مواقع وتجمعات وتعزيزات عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي الموالية لإيران في مناطق الجراحي وزبيد و التحيتا و بيت الفقيه .



ويشهد المحور الأول مواصلة قوات المقاومة المتمركزة شمال مديرية حيس زحفها وتقدمها نحو الجراحي فيما يشهد المحور الثاني وهو الأكثر تقدما باتجاه مديرية التحيتا السيطرة على مواقع استراتيجية مطلة على قرية السقف والمناطق المجاورة لها جنوبي التحيتا والذي بدوره يقرب القوات بشكل كبير من ميناء الحديدة .



وتقدمت قوات المقاومة اليمنية بعمق يزيد على 20 كيلومترا باتجاه مديرية التحيتا ونجحت في انتزاع مواقع مهمة واستراتيجية منها ميناء الحيمة العسكري والتقدم شمالا وتطهير منطقة الفازة بعد أن نفذت القوات المسلحة الإماراتية عملية برمائية وتمكنت من تدمير مركز قيادة وسيطرة تابع للحوثيين بهدف القضاء على تجمعاتهم ومنعها من زراعة الألغام البحرية ووقف تهديداتها للملاحة الدولية .



وأسفرت العمليات العسكرية عن مصرع أكثر من 250 عنصرا من ميليشيات الحوثي في مواجهات مع قوات المقاومة اليمنية منذ انطلاقها مؤخرا باتجاه الحديدة .. فيما فرت عناصر الميليشيات من الجبهات تاركين خلفهم عتادهم وأسلحتهم وقتلاهم وذلك بعد حصارهم وتضييق الخناق عليهم وقطع خطوط إمدادهم ليتلقوا بذلك ضربات موجعة وقاصمة وهزائم متلاحقة شتت صفوفهم وأنهكت قدراتهم العسكرية.



وجاءت العمليات العسكرية الواسعة باتجاه الحديدة بعد السيطرة على مديريات وجبهات مهمة غربي تعز وقطع خطوط الإمدادات عن الحوثيين لتستعيد بعدها المقاومة اليمنية مديريات موزع و الوازعية ومعسكر العمري وجبهة كهبوب .



وأحدثت العمليات العسكرية النوعية الأخيرة ارتباكا غير مسبوق في صفوف الميليشيات وتمركزها وقدرتها على الصمود ميدانيا في ظل الضربات الموجعة من مقاتلات التحالف العربي واستهداف قيادات الحوثيين كان آخرهم 8 قيادات من المشرفين على جبهات القطابا والجراحي و حيس و الهاملي و التي تزامنت مع هزائمهم المتتالية على الأرض .



وأفادت مصادر يمنية بالحديدة لوكالة الانباء الاماراتية فرار مشرفين وقياديين عينتهم ميليشيات الحوثي بمناصب أمنية بعدد من مديريات المحافظة خوفا من الوقوع أسرى في قبضة قوات المقاومة اليمنية وذلك بعد الانتصارات المتتالية في مختلف الجبهات فيما قامت الميليشيات بعمل نقاط تفتيش في المناطق الواقع تحت سيطرتها للقبض على عناصرها الهاربة من جبهات القتال .



كما تتقدم قوات المقاومة اليمنية بإسناد من التحالف العربي ميدانيا في معاركها ضد ميليشيات الحوثي الموالية لإيران في جبهة الساحل الغربي شمالا وسط عمليات تمشيط واسعة ومستمرة لتطهير ما تبقى من جيوب للمتمردين في بعض المناطق في حين تشهد جبهات القتال مواجهات مع الميليشيات منيت على إثرها بالهزيمة والانكسار مع انحسار رقعة سيطرتها و تزايد خسائرها بشكل كبير .







س.ي/ع ذ



بنا 1751 جمت 22/05/2018





عدد القراءات : 4 اخر تحديث : 2018/05/22 - 58 : 08 PM