سمو ولي العهد يتلقى برقية تهنئة من وزير شئون الكهرباء والماء بمناسبة تسمية المدينة الإسكانية الجديدة "مدينة سلمان" المنامة في 22 مايو/ بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون الكهرباء والماء بمناسبة اللفتة الملكية السامية الكريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بتسمية المدينة الإسكانية الجديدة في المحافظة الشمالية باسم "مدينة سلمان"، لمساهمات سمو ولي العهد الجليلة في بناء ونهضة المجتمع البحريني، ودور سموه الحيوي والبناء في توفير المسكن الملائم والعيش الكريم لأبناء سموه المواطنين.



واعرب وزير شئون الكهرباء والماء في برقيته عن خالص التهاني واسمى التبريكات لسمو ولي العهد بمناسبة هذه اللفتة الملكية السامية تيمناً باسم سموه وتقديرا لإنجازات سموه و مساهماته القيمة و المتواصلة في تطور و نهضة مملكة البحرين، مشيراً الى ان سمو ولي العهد كان له الدور الفاعل في انجاز برنامج عمل الحكومة ووضع الأولويات وتوفير الإمكانات وفق تخطيط منهجي مدروس، كما كان لسموه الفضل في الإشراف على المشاريع ومتابعة مراحل الانجاز وتوجيه القائمين عليها لبذل أقصى الجهود وحشد الطاقات وتوظيف الخبرات الوطنية للمساهمة في مسيرة التنمية بعد استكمال برامج التدريب والتأهيل الذي حظيت بدعم سموه واهتمامه، داعيا الله أن يحفظ سمو ولي العهد وأن يسدد خطاه على طريق الحق و الخير لإعلاء مسيرة النماء و البناء في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.





م.ا.ب/م خ/ع ذ



بنا 1752 جمت 22/05/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/05/22 - 58 : 08 PM