جلالة الملك يتلقى برقية شكر جوابية من ملكة الدنمارك المنامة في 22 مايو / بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية من صاحبة الجلالة مارجريت الثانية ملكة مملكة الدنمارك، وذلك رداً على برقية جلالته المعزية لها بوفاة زوجها صاحب السمو الملكي الأمير هنريك .



وأعربت جلالتها عن خالص شكرها وتقديرها لجلالة الملك المفدى على مشاعر جلالته الطيبة الصادقة، متمنية لجلالته موفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين المزيد من التقدم والازدهار. ‎





م.ف.ق/س.ي/ع ذ



بنا 1748 جمت 22/05/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/05/22 - 53 : 08 PM