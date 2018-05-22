اصابة 22 يمنيا جراء سقوط صاروخ اطلقه الحوثيون على سوق في مأرب مأرب في 22 مايو/ بنا / أدان وكيل محافظة مأرب اليمنية الدكتور عبدربه مفتاح الاستهداف الممنهج من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية الايرانية للمدنيين في مدينة مأرب التي احتضنت الالاف من النازحين والمهجرين من مختلف المحافظات التي تسيطر عليها تلك المليشيا الاجرامية والتي فرت من سلوكها الاجرامي وتوغلها الفاحش في الشعب اليمني لتلحقهم بصواريخ الى المحافظة الامنة والمستقرة.



وقال الوكيل مفتاح خلال زيارته للجرحى المدنيين في عدد من المشافي اليمنية والذين اصيبوا جراء سقوط صاروخ اطلقته مليشيا الحوثي الانقلابية الايرانية اليوم الثلاثاء على أحد الاسواق الشعبية وسط مدينة مأرب قال إن المليشيا الحوثية خلال السنوات الثلاث الماضية استهدفت مدينة مأرب باكثر من أربعين صاروخا بالستيا تصدت لها بطاريات الدفاعات الجوية لقوات التحالف العربي كما ارسلت العشرات من القذائف وصواريخ الكاتويشا على الاحياء والاسواق في مدينة مأرب راح ضحيتها العديد من القتلى والجرحى من المدنيين .



واكد ان هذه الاعمال الاجرامية تدل على ان المليشيا الانقلابية الايرانية باتت اليوم في النفس الاخير وتحاول ان تنتقم من المدنيين جراء الهزائم والانهيارات في صفوفها في مختلف الجبهات امام الجيش اليمني الذي بات اليوم يضيق الخناق عليها وعلى معقلها الرئيسي في صعدة داعيا المنظمات الدولية والمجتمع الدولي الى تحمل مسئولياته وادراج تلك المليشيا ضمن قوائم الجماعات الارهابية.





س.ي/ع ذ



بنا 1659 جمت 22/05/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/05/22 - 02 : 08 PM