وزارة الخارجية تدين بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع في مدينة قندهار بجمهورية افغانستان الاسلامية المنامة في 22 مايو / بنا / ادانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع في مدينة قندهار بجمهورية أفغانستان الإسلامية، وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات من الأبرياء بينهم أطفال، معربة عن بالغ تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين جراء هذا العمل الإرهابي الذي يتنافى مع كل المبادئ الدينية والأخلاقية والإنسانية.



وأكدت وزارة الخارجية تضامن مملكة البحرين مع جمهورية أفغانستان الإسلامية فيما تتخذه من إجراءات وتدابير لاستتباب الأمن والاستقرار، مجددة موقف مملكة البحرين الثابت المناهض للعنف والتطرف والإرهاب بكل صوره ومهما كانت مبرراته ودوافعه، والداعي إلى ضرورة تعزيز الجهود الاقليمية والدولية من أجل القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة وتجفيف منابع تمويلها.







م.ف.ق/م خ/ع ذ



بنا 1655 جمت 22/05/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/05/22 - 00 : 08 PM