أقام مأدبة إفطار لعدد من كبار ضباطها .. سمو ولي العهد: جهود مشرفة لقوة الدفاع في حماية مكتسبات البحرين الحضارية المنامة في 22 مايو / بنا / أعرب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله عن اعتزازه وتقديره لمنتسبي قوة دفاع البحرين على جهودهم المشرفة التي يبذلونها في حماية المكتسبات الحضارية لمملكة البحرين وصون سيادتها، والمشاركة في تحقيق السلام في المنطقة .



واشاد سموه بكفاءة وجاهزية قوة دفاع البحرين في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، وإسهاماتها في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة إلى جانب القوات من الدول الشقيقة والصديقة.



جاء ذلك خلال مأدبة الإفطار التي أقامها سموه اليوم لعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين في نادي ضباط قوة دفاع البحرين.. فلدى وصول سموه يرافقه سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة حفظهما الله كان في الاستقبال معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، وسعادة الفريق الركن يوسف بن أحمد الجلاهمة وزير شئون الدفاع، وسعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، والعميد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي وعدد من كبار ضباط قوة الدفاع.



وتبادل سموه مع القائد العام لقوة دفاع البحرين وكبار الضباط التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، حامداً الله تعالى أن بلغنا هذا الشهر الفضيل، سائلاً الله أن يرحم شهداء البحرين الأبرار وأن يحفظ أبنائها الذين يقدمون التضحيات في ساحات الشرف ويعيدهم سالمين، داعياً سموه المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع ووطننا العزيز والأمة العربية والاسلامية تنعم بالأمن والاستقرار والتطور والازدهار.



وبهذه المناسبة، رفع معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين باسمه ونيابة عن منتسبي قوة دفاع البحرين خالص التهاني وأصدق التبريكات بحلول هذا الشهر المبارك إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، داعياً الله سبحانه وتعالى أن ينعم على سموه بموفور الصحة والسعادة وعلى مملكة البحرين وشعبها باليمن والخير والبركات في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه وحكومته برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله .







م.ف.ق/س.ي/ع ذ



بنا 1645 جمت 22/05/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/05/22 - 50 : 07 PM