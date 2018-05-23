الرئيس الفرنسي يجري مباحثات مع بوتين في أول زيارة رسمية له الى روسيا باريس في 22 مايو / بنا / يجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس والجمعة أول زيارة رسمية إلى روسيا.



وبحسب وكالة فرانس برس فإن مباحثات ماكرون مع نظيره الروسي ستتركز على مسائل حساسة ابرزها ملف إيران النووي والنزاع في سوريا رغم الاختلاف في المواقف بينهما.



ومن المقرر ان يلتقي الرئيسان بعد ظهر الخميس في قصر قسطنطين، المقر الصيفي للقيصر بطرس الكبير المطل على البحر على بعد نحو عشرين كيلومترا من سانت بطرسبرغ والذي استقبل في 2013 قمة مجموعة العشرين.



وصباح الجمعة يكرم ماكرون مع زوجته بريجيت ضحايا حصار ليننغراد الرهيب خلال الحرب العالمية الثانية ويلتقي ممثلين عن المجتمع المدني.



وسيُخصص بعد ظهر الجمعة للمنتدى الاقتصادي الثاني والعشرين الذي تنظمه سانت بطرسبرغ ودعت إليه ماكرون ضيف شرف مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي. وسيكون الرجلان برفقة بوتين.





ع ذ



بنا 1643 جمت 22/05/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/05/22 - 59 : 07 PM