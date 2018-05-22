جلالة الملك يتلقى اتصالا من نائب رئيس مجلس الوزراء العماني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك المنامة في 22 مايو/ بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان الشقيقة.



وجرى خلال الاتصال تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الجليلة على مملكة البحرين وسلطنة عمان الشقيقة بوافر اليمن والخير والبركات.









م.ا.ب/س.ي/ع ذ



بنا 1644 جمت 22/05/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/05/22 - 49 : 07 PM