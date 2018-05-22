مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع وجبات إفطار الصائم في محافظة لحج لحج في 22 مايو / بنا / وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم الخامس من رمضان 711 وجبة إفطار صائم في مديرية الحوطة بمحافظة لحج، تستهدف 200 نازح و351 مريضًا في المستشفيات و160 من ذوي الاحتياجات الخاصة وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية .



ويأتي هذا التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 260 مشروعًا .



م.ف.ق/ع ذ



بنا 1627 جمت 22/05/2018





عدد القراءات : 13 اخر تحديث : 2018/05/22 - 40 : 07 PM