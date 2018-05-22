وكيل الشؤون الإسلامية يستقبل الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني بالأزهر الشريف المنامة في 22 مايو / بنا / استقبل وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف فضيلة الدكتور فريد بن يعقوب المفتاح بمكتبه اليوم كلاً من الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني بالأزهر الشريف فضيلة الدكتور سعيد صلاح الدين، والواعظين بإدارة الأوقاف المصرية فضيلة الشيخ أحمد مجاهد وفضيلة الشيخ عاطف محمد، وذلك على هامش مشاركتهم في برنامج (يا باغي الخير أقبل) الذي نظمه قسم البحوث والمعاهد والمراكز الدعوية التابع لإدارة الشؤون الدينية بالوزارة، حيث قدم الدعاة عدد من المحاضرات والدروس في عدد من الجوامع والمساجد.



وأكد المفتاح أن مشاركة الدعاة أصحاب الفضيلة من جمهورية مصر العربية تأتي تأكيدًا للعلاقة الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وتفعيلاً لمذكرات التفاهم بين وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بمملكة البحرين والأزهر الشريف وإدارة الأوقاف المصرية، من أجل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الدعوة والإرشاد.



حضر اللقاء رئيس قسم البحوث والمعاهد والمراكز الدعوية السيد علي أمين الريس، وأخصائي مراكز دعوية أول السيد عمار العلوي.



جدير بالذكر أن قسم البحوث والمعاهد والمراكز الدعوية قد أعد خطة متكاملة للوعظ والإرشاد خلال الشهر الفضيل شملت سلسلة من الدروس والمحاضرات في مختلف المؤسسات، بالإضافة إلى البرنامج الوعظي اليومي في دور العبادة بالتنسيق مع إدارتي الأوقاف (السنية والجعفرية)، حيث يقدمها عدد من الدعاة من المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية وجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى 147 واعظا وواعظة تابعين للوزارة.



ويهدف البرنامج إلى بيان فضل شهر رمضان والتعريف بآدابه وأحكامه، إلى جانب بيان فضل قراءة القرآن الكريم والتعريف بآداب وأحكام التلاوة، وتعزيز علاقة المسلم بربه من خلال الدعاء وأحكامه، فضلاً عن تعزيز التكافل المجتمعي من خلال إبراز صور الجود والسخاء والصدقات في شهر الخيرات.







م.ف.ق/م خ/س.ي



بنا 1418 جمت 22/05/2018





عدد القراءات : 59 اخر تحديث : 2018/05/22 - 21 : 05 PM