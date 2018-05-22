نيابة عن سمو رئيس الوزراء ..سمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة يشارك في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي المنامة في 22 مايو / بنا / نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، يشارك سمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، في أعمال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، والذي يقام في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية خلال الفترة 24الى 26 مايو الجاري، تحت رعاية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



ويعد منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي الذي يعقد هذا العام في نسخته الـ22 تحت شعار "بناء اقتصاد الثقة" حدثا دوليا سنويا فريدا من نوعه في عالم الاقتصاد والأعمال، حيث يلتقي فيه قادة القوى الاقتصادية من 70 دولة لمناقشة قضايا المال والاقتصاد الرئيسية في العالم.



م.ف.ق/م خ/س.ي



بنا 1356 جمت 22/05/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/05/22 - 00 : 05 PM