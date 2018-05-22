سمو نائب رئيس الوزراء يستقبل السفير التايلندي‎ المنامة في 22 مايو / بنا / استقبل سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمكتبه اليوم سعادة السيد تانيت نا سونخلا سفير مملكة تايلاند لدى مملكة البحرين.

وخلال اللقاء رحب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء بالسفير التايلاندي الجديد لدى المملكة، مؤكداً أن العلاقات البحرينية التايلندية تمضي قدما باتجاه مزيد من التطور والنماء في مختلف المجالات والأصعدة ، منوها سموه بما يجمع بين البلدين والشعبين الصديقين من روابط وعلاقات صداقة وطيدة ومصالح مشتركة ، متمنيا للسفير التايلندي كل التوفيق والنجاح في مهام عمله دعما وتعزيز للعلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين.



وتم خلال اللقاء استعراض جملة من الموضوعات ذات الصلة بالتعاون الثنائي وأخرى متصلة بالشأن الآسيوي والإقليمي، حيث أكد سموه حرص مملكة البحرين على تعزيز أطر التعاون مع آسيان بما يدعم توجهات الجانبين التنموية وتلك المتعلقة بتحقيق المزيد من الأمن والاستقرار للمنطقة.



م.ف.ق/س.ي



بنا 1343 جمت 22/05/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/05/22 - 46 : 04 PM