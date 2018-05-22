سمو نائب رئيس الوزراء يستقبل السفير الياباني‎ المنامة في 22 مايو / بنا / استقبل سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة السيد هيديكي ايتو سفير اليابان لدى مملكة البحرين.

وخلال اللقاء رحب سموه بالسفير الياباني ، معربا سموه عن حرص مملكة البحرين على فتح مجالات جديدة من التعاون الثنائي مع اليابان في مختلف المجالات.



واستعرض سمو نائب رئيس مجلس الوزراء مع السفير الياباني مسار علاقات الصداقة التي تربط بين مملكة البحرين واليابان، حيث أكد سموه حرص مملكة البحرين على مواصلة العمل بتطوير المراحل المتطورة التي وصل إليها مستوى التعاون البحريني الياباني في المجالات المختلفة والحرص المشترك بما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما الصديقين.



من جهته أكد السفير حرص بلاده على تعزيز التعاون والتنسيق مع مملكة البحرين في المجالات المختلفة ، منوها بالطفرة التنموية تشهدها مملكة البحرين والتي أصبحت نموذجا يقتدى به في المنطقة.



م.ف.ق/ع ع



بنا 1338 جمت 22/05/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/05/22 - 42 : 04 PM