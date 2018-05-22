مديرية شرطة الشمالية تنظم ورشة عمل حول آلية تنفيذ العقوبات والتدابير البديلة المنامة في 22 مايو / بنا / تنفيذاً لتوجيهات معالي وزير الداخلية وبمتابعة حثيثة من سعادة رئيس الأمن العام ، افتتح مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية ، ورشة عمل أقامتها وحدة الشئون القانونية بالمديرية بعنوان (آلية تنفيذ العقوبات والتدابير البديلة).



واستهدفت الورشة والتي حاضر فيها رئيس وحدة الشئون القانونية ، التعريف بمضمون العقوبات والتدابير البديلة وشرح آلية تطبيقها ومتابعتها وذلك بهدف رفع مستوى الإلمام بها لدى منسوبي المديرية، حيث ستقام الورشة بشكل أسبوعي لتستهدف أكثر من 65 ضابطاً وما لا يقل عن 100 ضابط صف من المختصين وممن لهم علاقة بتنفيذ هذه العقوبات والتدابير.



حضر الورشة ضابط العقوبات والتدابير البديلة بالمديرية وعدد من الضباط والباحثين القانونيين وضباط الصف من المعنيين.



أ.أ/م خ/ع ع



بنا 1329 جمت 22/05/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/05/22 - 37 : 04 PM