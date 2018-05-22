الدفاع المدني يدفع بـ17 آلية و74 ضابطاً وفرداً ويتمكن من إخماد حريق بمصنع للحديد والصلب بمدينة سلمان الصناعية المنامة في 22 مايو / بنا / دفعت الإدارة العامة للدفاع المدني ، صباح اليوم ، بـ17 آلية بينها روافع هيدروليكية و74 ضابطا وفردا من رجال الدفاع المدني ، للسيطرة على حريق اندلع في وقت مبكر من صباح اليوم في مصنع للحديد والصلب في مدينة سلمان الصناعية ، حيث تم إخماد الحريق لتبدأ على الفور عملية التبريد اللازمة منعا لتجدده مرة أخرى.

وأوضح العميد عبدالعزيز العامر مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني أن غرفة العمليات الرئيسية، كانت قد تلقت بلاغاً بالحريق الساعة 5:25 صباحا ، حيث توجهت فرق الدفاع المدني إلى الموقع والذي وصلته خلال 5 دقائق من تلقي البلاغ وباشرت عمليات السيطرة على الحريق ومنع انتشاره إلى باقي أجزاء المصنع والمصانع المجاورة من خلال توزيع الآليات على 3 قطاعات.



وأضاف أن عملية مكافحة الحريق تمت من الخارج ، نظرا لوجود مواد كيماوية بداخل المصنع ، في الوقت الذي قام به فريق المواد الخطرة بالتأكد من عدم وجود أي تسريبات ليتم لاحقا تكثيف عملية الإخماد من داخل المصنع حتى تم السيطرة على الوضع بالكامل في غضون 3 ساعات فيما تم في وقت سابق إخلاء المصنع من كافة العاملين فيه.



وأشار مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني إلى أن التحريات، ما زالت مستمرة لكشف سبب الحريق.



خ.ب/ع ع



بنا 1304 جمت 22/05/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/05/22 - 11 : 04 PM