محمد بن أحمد: زيادة الإعلانات بنسبة 22.5% خلال 4 شهور المنامة في 22 مايو / بنا / بلغت عدد الطلبات التي درستها لجنة الاعلانات في وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 743 طلبا لمواقع إعلانية مختلفة بجميع المناطق في البلاد خلال الفترة من يناير الى ابريل 2018، بينما بلغت في العام الماضي خلال نفس الفترة 576 طلبا محققة زيادة نسبتها 22.5 % في هذا العام.

وقال رئيس لجنة الإعلانات مدير عام أمانة العاصمة المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة ان اللجنة تسعى من خلال أعمالها الموكلة إلى تحقيق أهداف الحكومة المتمثلة في تسهيل إجراءات الحصول على الخدمات البلدية المختلفة تعزيزا لدور السوق الإعلاني في المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني والتنمية الشاملة في المملكة.



وبشأن توزيع الطلبات الاعلانية خلال الأربع شهور الأولى من العام الجاري أوضح م. محمد بن أحمد بأن محافظة العاصمة تأتي في مقدمتها بـ 276 طلبا، تلتها الشمالية بـ 181 طلبا، ثم المحرق بـ 175 طلبا، وأخيرا الجنوبية بـ 111 طلبا.



وقال ان إعلانات 6x4 حازت على المركز الأول على صعيد عدد الطلبات حسب نوع الإعلان حيث بلغت 264 طلبا بعدها إعلانات المركبات بعدد 128 طلبا ثم أعمدة الانارة التي بلغت 107 طلبا، مبينا بأن اللجنة تستند في دراستها للطلبات على معايير السلامة المرورية والاشتراطات العامة للطرق والمنظر العام للمواقع.



وقال رئيس لجنة الإعلانات: "ان السوق الإعلاني في البحرين سيشهد نقلة في طرق العرض ستراعي التطور الاجتماعي في أنماط الاتصال والتقنيات المتسارعة في هذا المجال، حيث تم ادخال تكنولوجيا الشاشات الالكترونية في كافة المحافظات منذ بداية هذا العام ، كما سيتم قريبا ادخال نظام (Barcode) لجميع الإعلانات تسهيلا لمعرفة المعلومات الخاصة بالترخيص، كما ستبدأ المرحلة الثانية من إعلانات 6x4 غير الدعائية باستبدال جميع الإعلانات في المحافظات الأربع الى لوحات ثابته حيث تم اعتماد 30 منها هذا العام وستتم زيادتها لتصل الى 70 مع نهاية 2018".



وأضاف أن اللجنة ستعمل في هذه المرحلة على التنسيق مع شركات الإعلان المحلية والخارجية لتوظيف التقنيات الحديثة في الارتقاء بمستوى اللوحات الاعلانية الى جانب الاستفادة من خبرات الدول المتقدمة في هذا المجال.



خ.ب/ع ع



بنا 1212 جمت 22/05/2018





عدد القراءات : 59 اخر تحديث : 2018/05/22 - 39 : 03 PM