ميرزا يستقبل السفير الصيني الجديد المنامة في 22 مايو / بنا / استقبل الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون الكهرباء والماء بمكتبه سعادة السيد أن ور، سفير جمهورية الصين المعتمد لدى مملكة البحرين.

وفي بداية اللقاء رحب الوزير بالسفير مشيداً بما يربط البلدين الصديقين من علاقات وطيدة متميزة يعززها التعاون المشترك في شتى المجالات وبالأخص مجالات الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، متمنياً للسفير كل التوفيق والسداد في مهام عمله، واستعرض معه أبرز المشاريع التي يتم تنفيذها في هذه المجالات.



وقام الوزير بتقديم عرض مرئي عن مشاريع هيئة الكهرباء والماء ووحدة الطاقة المستدامة بما فيها الخطة الوطنية لرفع كفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة وبعض المشاريع المهمة كمشروع انشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة انتاجية تبلغ 100 ميغاوات وفرص الاستثمار المتاحة للشركات الصينية في هذا المشروع والمشاريع الاخرى.



من جانبه أعرب السفير الصيني عن بالغ سروره للاطلاع على مثل هذا التقدم الكبير الذي أحرزته مملكة البحرين في قطاع الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وأبدى رغبة الشركات الصينية للمشاركة في هذه المشاريع بحسب الفرص الممكنة وكذلك تفعيل المزيد من التعاون في تلك المجالات، وتقدم بجزيل شكره وتقديره للوزير ميرزا على حسن الاستقبال والترحيب والحفاوة مؤكداً استعداده لتعزيز هذا التعاون القائم بما يخدم كافة المصالح والتطلعات.



ن.ف/ع ع



بنا 1208 جمت 22/05/2018





عدد القراءات : 73 اخر تحديث : 2018/05/22 - 17 : 03 PM