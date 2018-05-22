محافظ العاصمة يستقبل رواد المجلس الأسبوعي بمناسبة الشهر الفضيل المنامة في 22 مايو / بنا / استقبل معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة في مجلس المحافظة بالقضيبية عددا من كبار المسئولين والوجهاء والأعيان ورجال الأعمال والنواب والأهالي من مواطنين ومقيمين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وهنأ رواد المجلس الرمضاني لمحافظة العاصمة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء حفظهم الله ورعاهم و شعب البحرين الوفي والمقيمين على أرض المملكة بحلول شهر رمضان الفضيل، داعين المولى عز وجل أن ينعم على الجميع وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والأمان والاستقرار والصحة والخير والسؤدد.



وتبادل معالي المحافظ التهنئة مع زوار ورواد المجلس الرمضاني للمحافظة، حيث أكد معاليه على الدور المهم الذي تضطلع به المجالس الرمضانية في المملكة في الحفاظ على عادات المجالس البحرينية وذلك لما للموروث الاجتماعي من ايجابيات على نسيج المجتمع وتعزيز التواصل والترابط بين أفراد ومؤسسات المجتمع.



ودعا محافظ العاصمة المولى العلي القدير أن يعين ويوفق المسلمين على صيام وقيام الشهر الفضيل وأن يعيده على مملكة البحرين وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات .







خ.ب/خ.س



بنا 1158 جمت 22/05/2018





عدد القراءات : 49 اخر تحديث : 2018/05/22 - 17 : 03 PM