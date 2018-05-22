وزير الاشغال يستقبل وفداً من بلدية الشارقة المنامة في 22 مايو / بنا / استقبل سعادة وزير الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف في مكتبه بديوان الوزارة وفداً من بلدية الشارقة بحضور وكيل الوزارة لشؤون الأشغال المهندس أحمد الخياط والوكيل المساعد الصرف الصحي المهندسة أسماء جاسم مراد.



وفي مستهل اللقاء رحب الوزير خلف بوفد بلدية مدينة الشارقة مؤكداً على عمق العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، كما بحث مجالات التعاون بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



وخلال الزيارة تفقد وفد بلدية الشارقة محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي واطلع على نظام هايبكس للمعالجة وبعمليات التشغيل والصيانة ، حيث أبدى إعجابه بمستوى النظافة العامة داخل المحطة وأعمال التشجير والزراعة المنتشرة داخل المحطة.



وأكد رئيس وفد بلدية الشارقة بأن البلدية ترغب في انشاء مركز للمعالجة باستخدام تقنية هايبكس بعد ان اطلعت على نجاح التجربة في مملكة البحرين ، حيث كانت زيارة الوفد لمحطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي للاطلاع على نظام المعالجة المعمول به في المحطة والذي يعتبر الأكبر من نوعه في العالم. وأطلع الوفد على شرح حول كافة مراحل المعالجة باستخدام نظام المعالجة هايبكس، وعلى ايجابيات هذا النظام الذي تبنته المملكة منذ 2012.



كما تطرق الحديث إلى التحديات التي تواجهها أجهزة الصرف الصحي نتيجة التوسع في مشاريع الاعمار القائم ، وكيف تعمل الوزارة للتغلب عليها، وتمت مناقشة تبادل الخبرات مع الامارات في المجالات المرتبطة بالتعمير والانشاءات.

وفي الختام أشاد وفد بلدية الشارقة بالتعاون الذي تبديه الوزارة مع البلدية منوهاً بجهود تعزيز أواصر التعاون في مجال البنية التحتية، متمنياً استمرار التعاون بين الجانبين بما يخدم نهج التطور والازدهار.





خ.ب/خ.س



بنا 1149 جمت 22/05/2018





عدد القراءات : 70 اخر تحديث : 2018/05/22 - 54 : 02 PM