الصحة تؤكد التزامها بمتابعة جميع الحالات الموفدة للعلاج بالخارج وتبين تحويل مستحقات المريض البحريني في ألمانيا ‎ المنامة في 22 مايو/ بنا / تابعت وزارة الصحة باهتمام شديد ما أثير عبر وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن المريض البحريني الذي يتلقى علاجه في ألمانيا، وما ورد حول تعطل وصول المخصصات المالية للمستشفى الذي يتلقى العلاج فيه.



وقد قامت الوزارة فور اطلاعها على الشكوى بمتابعة حيثياتها والتحقق منها مع الجهات المختصة والمعنية، والتي أفادت بأن مكتب العلاج بالخارج التابع لوزارة الصحة حرص على متابعة حالة المريض بشكل دوري ومنتظم من خلال تواصله مع المكتب الصحي في ألمانيا، اضافة إلى تواصله مباشرة مع المريض ومرافقه واستماعه لشكواهم وتوثيقها.



كما أفادت الوزارة ان مكتب العلاج بالخارج وفي إطار اهتمامه ومسؤوليته تجاه المريض فقد قام بإرساله ولأكثر من مرة إلى ألمانيا وذلك بهدف الحصول استشارات طبية حول وضعه الصحي.



وأكدت الوزارة أن المريض يعد من المرضى الخارجيين، الذين لا تستدعي حالتهم الصحية التنويم في المستشفى. وأشارت إلى وصول كافة مستحقاته المالية للعلاج بشكل منتظم، ومؤخرا تم تحويل المستحقات المطلوبة والتي كانت لفترة بسيطة اضافية اقرها الطبيب المعالج، بشكل إضافي على مدة العلاج.



و نوهت الوزارة أن مكتب العلاج بالخارج وفي إطار التزامه التام بمسؤولياته على استعداد دائم وفوري لتقديم أي مساعدة لجميع المرضى الموفدين للعلاج بالخارج، وبما يساهم في تيسير أمورهم وشؤونهم طوال فترة بقائهم بالخارج.



ل.ب/خ.س



بنا 1055 جمت 22/05/2018





عدد القراءات : 49 اخر تحديث : 2018/05/22 - 09 : 02 PM