سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة يستقبل سفير مملكة تايلند لدى المملكة المنامة في 22 مايو / بنا / استقبل سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمكتبه بقصر القضيبية سعادة السفير تانيت نا سونخلا بمناسبة تعيينه سفيراً لمملكة تايلند لدى مملكة البحرين.



وفي معرض الترحيب بسعادة السفير أعرب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة عن تمنياته للسفير بالتوفيق في تعزيز وتطوير العلاقات الودية القائمة بين مملكة البحرين ومملكة تايلند في مجالات التعاون المختلفة.



وقد أعرب سعادة السفير عن شكره وتقديره لسمو نائب الوزراء على استقباله له وسعادته بالعمل لما فيه خير وصالح شعبي البلدين الشقيقين.





خ.ب/خ.س



بنا 1038 جمت 22/05/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/05/22 - 42 : 01 PM