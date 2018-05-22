مستشار جلالة الملك للشئون الاقتصادية يستقبل الكاتب عبدالله الحويحي المنامة في 22 مايو / بنا / استقبل سعادة الدكتور حسن بن عبدالله فخرو مستشار جلالة الملك للشؤون الاقتصادية بمكتبه في قصر القضيبية اليوم الكاتب عبدالله سعد الحويحي الذي اهدى سعادته مجموعة من مؤلفاته.



وأشاد الدكتور فخرو بالجهد الطيب الذي بذله السيد عبدالله في اعداد هذه المؤلفات بما تضمنته من معلومات قيمة في مجالات عدة في مملكة البحرين.



وخلال اللقاء أكد مستشار جلالة الملك للشؤون الاقتصادية أهمية دور الباحثين والكتاب في المملكة وتحصيلهم في شتى العلوم والمعارف ، متمنياً للسيد عبدالله الحويحي التوفيق والمواصلة على هذه الجهود التي تثري المجتمع البحريني.



خ.ب/ع ع



بنا 1008 جمت 22/05/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/05/22 - 12 : 01 PM