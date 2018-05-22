الكويت تؤكد ضرورة التوصل الى حل سياسي شامل للأزمة الليبية نيويورك في 22 مايو / بنا / أكدت دولة الكويت ضرورة التوصل الى حل سياسي شامل للأزمة الليبية والالتزام بالاتفاق السياسي الليبي بصفته الإطار الوحيد لمعالجة الأزمة.



وجددت الكويت في كلمة ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي في جلسة عقدها مجلس الأمن حول ليبيا أمس الاثنين، تأكيدها على ما ذهب اليه قرار جامعة الدول العربية التي تعتبر احدى الأطراف الفاعلة في اللجنة الرباعية الدولية المعنية بليبيا بالدعوة الى حل سياسي شامل للأزمة والالتزام بالاتفاق السياسي الليبي بصفته الإطار السياسي الوحيد لمعالجة الأزمة السياسية بالدولة.



واعرب العتيبي في كلمته التي نقلتها وكالة الانباء الكويتية "كونا"، عن التأييد والدعم الكاملين "لخطة العمل التي تم بموجبها تحقيق العديد الاستحقاقات من أجل نقل ليبيا من حالة الفوضى الى مرحلة الاستقرار والازدهار بما فيها تدشين عملية الاعداد لعقد المؤتمر الوطني في غضون نهاية عام 2018".



واكد ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية الليبية عبر الحوار الذي توفره مبادرات المصالحة الوطنية الى جانب "الاتفاق المهم" بين مجلسي النواب والدولة على آلية تشكيل سلطة تنفيذية مستحدثة.



وذكر انه يتعين على مجلس الامن مواصلة دعمه للجهود الليبية الهادفة الى إرساء سيادة القانون لبسط سلطة الدولة وتجاه توحيد القوات العسكرية والأمنية الليبية تحت قيادة مدنية مرحبا بهذا الصدد بالاجتماعات التي تستضيفها مصر لبحث توحيد المؤسسة العسكرية الليبية.



ع ع



بنا 1007 جمت 22/05/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/05/22 - 11 : 01 PM