الغرفة تدعو اعضاءها والجمهور لحضور مجلسها الرمضاني لهذا العام المنامة في 22 مايو/ بنا / دعت غرفة تجارة وصناعة البحرين أعضاءها والجمهور الكريم للحضور والمشاركة في فعاليات مجلسها الرمضاني لهذا العام والذي سيعقد تحت رعاية رئيسها السيد سمير عبدالله ناس، يوم الجمعة 9 رمضان 25 مايو من الساعة 9:00 وحتى 11:00 مساءً بقاعة المجلس بمقر بيت التجار.



وذكرت الغرفة أن تنظيم مجالسها الرمضانية سنوياً يأتي من منطلق حرصها واهتمامها على التواصل المباشر مع أعضائها والمجتمع التجاري، لبحث وتداول كل ما يتعلق بهموم وشجون التجار.





وأعربت الغرفة عن ترحيبها بكافة أعضائها والمواطنين والمقيمين للحضور والمشاركة في مجلسها الرمضاني لهذا العام والذي من المقرر أن يحضره كبار المسؤولين والوجهاء والأعيان والدبلوماسيون وممثلو الصحافة والإعلام في مملكة البحرين وذلك أسوة بمجالس الغرفة الرمضانية في الأعوام السابقة.







ل.ب/خ.س



بنا 0836 جمت 22/05/2018





عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/05/22 - 34 : 12 PM