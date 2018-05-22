وزير النفط يستقبل رئيس اللجنة العليا لمؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للصيانة والاعتمادية " مينتكون " المنامة في 22 مايو/ بنا / استقبل معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط بمكتبه بالهيئة الوطنية للنفط والغاز المهندس عبدالحكيم القوحي رئيس اللجنة الاستشارية العليا واللجنة التنظيمية لمؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الخامس للصيانة والاعتمادية 2018 ؛ يرافقه المهندس نزار الشماسي رئيس مجلس إدارة الجمعية الخليجية للصيانة والاعتمادية وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وعدد من أعضاء مجلس إدارة جمعية المهندسين البحرينية.

وقد رحب معالي الوزير بالمهندس عبدالحكيم القوحي والوفد المرافق، مشيداً معاليه بالجهود المخلصة التي بُذلت وساهمت في تحقيق النجاح المميز للمؤتمرات والفعاليات التي تنظمها إدارة الجمعية الخليجية للصيانة والاعتمادية وعلى رأسها سلسلة مؤتمرات ومعارض الشرق الأوسط للصيانة والاعتمادية الذي تستضيفها مملكة البحرين كل عامين؛ متمنياً التوفيق والسداد لهم وللمؤتمر المقبل الذي سوف تستضيفه مملكة البحرين من 25 – 28 نوفمبر المقبل تحت شعار " حلول مبتكرة في الصيانة والاعتمادية وإدارة الأصول" .



وقد أكد معالي الوزير على ترحيب مملكة البحرين بعقد مثل هذه الفعاليات العالمية المنتظمة التي تعقد كل عامين في المملكة وتشهد حضوراً ومشاركةً متميزة، منوهاً الى ان الهيئة الوطنية للنفط والغاز لن تدخر جهداً في سبيل إنجاح وتحقيق النتائج الإيجابية للفعاليات العالمية التي تعزز من مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي مهم لعقد الفعاليات العالمية المتخصصة.



كما تم خلال الاجتماع استعراض الترتيبات والتحضيرات لمؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الخامس للصيانة والاعتمادية 2018، وكذلك البرنامج الزمني للتحضير والإعداد والتنظيم للمؤتمر والمعرض من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي يسعى إليها الجميع.



الجدير بالذكر بأن اللجنة الاستشارية العليا لمؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للصيانة والاعتمادية الخامس 2018 تتكون من عدد من خبراء وكبار التنفيذيين في مجال في الصيانة،الاعتمادية وإدارة الأصول في المنطقة.



من جانبه قدم المهندس نزار الشماسي رئيس مجلس إدارة الجمعية الخليجية للصيانة والاعتمادية الجهة المنظمة لمؤتمر ومعرض الصيانة والاعتمادية شكره الجزيل وامتنانه لمعالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط على دعمه المستمر وتوجيهاته القيمة التي ساهمت في النجاح المميز لمؤتمر ومعرض الصيانة 2016. كما تقدم بالشكر إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز والشركات النفطية البحرينية للدعم والمساندة التي لقيها مؤتمر ومعرض الصيانة الأمر الذي ساهم في تحقيق النجاح لهذا الحدث الصناعي العالمي الذي تستضيفه مملكة البحرين كل عامين.











ل.ب/خ.س



بنا 0803 جمت 22/05/2018





عدد القراءات : 13 اخر تحديث : 2018/05/22 - 16 : 11 AM