الجبير يبحث مع عدد من وزراء الخارجية على هامش اجتماع مجموعة 20 موضوعات مشتركة بيونس آيرس في 22 مايو/ بنا / ترأس وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، وفد المملكة العربية السعودية في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين (G20) في عاصمة الأرجنتين بيونس آيرس.



ونقلا عن وكالة الانباء السعودية وعلى هامش الاجتماع، بحث الجبير مع نائب وزير الخارجية الأمريكي ووزراء خارجية استراليا وإندونيسيا وبريطانيا وتشيلي والصين وسنغافورة والأرجنتين والسنغال، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.



خ.س



بنا 0800 جمت 22/05/2018





عدد القراءات : 13 اخر تحديث : 2018/05/22 - 10 : 11 AM