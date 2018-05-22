هبوط طائرة بمطار الملك عبدالعزيز بجدة إثر خلل فني الرياض في 22 مايو/ بنا / قال مكتب تحقيقات الطيران التابع للهيئة العامة للطيران المدني السعودي ان طائرة مستأجرة من الخطوط الجوية العربية السعودية من طراز أيرباص A330 تعرضت لخلل فنّي في منظومة الهيدروليك، في رحلتها من مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة متجهةً إلى مطار دكا في بنغلادش مما استدعى تغيير مسارها والتوجه لمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، حيث هبطت، العاشرة مساء امس ، دون نزول العجلات الأمامية وتوقفت في نهاية المدرج.

واوضح المصدر، نقلا عن وكالة الانباء السعودية، تعرّض 52 راكباً لإصابات طفيفة، فيما تعرضت راكبة لبعض الكسور أثناء عملية اخلاء الطائرة التي كان على متنها 141 راكباً وطاقم مكون من عشرة أفراد.

وقد شكل مكتب تحقيقات الطيران فريقا مختصًّا للتحقيق في أسباب الحادث وملابساته.



خ.س



بنا 0733 جمت 22/05/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/05/22 - 59 : 10 AM