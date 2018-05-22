ارتفاع العجز المالي في "الأونروا" إلى 246 مليون دولار عمّان في 22 مايو/ بنا / ارتفع العجز المالي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إلى 246 مليون دولار، بحسب القائم بأعمال مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس نضال حداد.

وقال حداد في تصريح صحفي "إن وكالة تشغيل اللاجئين الفلسطينيين تمر بأزمة مالية جراء توقف واشنطن عن تقديم الدعم المطلوب لميزانيتها، وتراجع منسوب دعم الدول المانحة، مما أسفر عن ارتفاع عجزها المالي إلى 246 مليون دولار، في ميزانيتيّ الطوارئ والعادية للوكالة".

وأوضح أن الأردن معني باستمرار عمل الوكالة، بالبعدين السياسي والإنساني، على اعتبارها منظمة أممية تقدم الخدمات التعليمية والصحية والإغاثة الاجتماعية لأكثر من مليوني لاجئ فلسطيني مسجلين لديها في الأردن من إجمالي زهاء 6 ملايين لاجئ في مناطق عملياتها الخمس، وهي سورية ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة والأردن.





و.ش/خ.س



بنا 0720 جمت 22/05/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/05/22 - 23 : 10 AM