148 طالباً من دول مجلس التعاون بكلية الطب يقدمون الامتحانات النهائية التحريرية والإكلينيكية المنامة في 22 مايو/ بنا / تقدم 148 طالبا وطالبة من أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الدارسين في السنة السادسة في كلية الطب والعلوم الطبية بجامعة الخليج العربي للامتحانات النهائية بشقيها التحريري والإكلينيكي لنيل "درجة دكتور في الطب".

وقالت نائب العميد لكلية الطب للشئون الإكلينيكية بجامعة الخليج العربي الدكتورة منى عريقات ان الامتحانات التحريرية لطلبة السنة النهائية في الطب التي بدأت امس ، ستستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، موضحةً أن الإجراءات التنظيمية كفلت سير الامتحانات بيسر وسلاسة جراء توافر الأجواء المناسبة التي تكفل للطلبة الممتحنين أداء الامتحانات دون معوقات تذكر، معربة عن فخرها واعتزازها بمخرجات جامعة الخليج العربي من طلبة الطب طوال الـ 38 عاماً الماضية.



وأوضحت أن الامتحانات الاكلينيكية أو السريرية ستنتهي في الاسبوع المقبل، وهي امتحانات ميدانية تتم في مجمع السلمانية الطبي ومستشفى الملك حمد الجامعي، إذ يتم امتحان كل الطلبة من أبناء دول الخليج في كل التخصصات الطبية الباطنية والجراحة والنسائية وتوليد وطب الأطفال، ويكون الامتحان في كل تخصص في يوم مستقل، ليشرف عليهم أكثر من 20 ممتحنا بدرجة أستاذ في مختلف التخصصات، حيث تدعو كلية الطب والعلوم الطبية هؤلاء الممتحنين الخارجيين من مختلف الدول الأوربية والعربية ودول مجلس التعاون للمشاركة في الاشراف على الامتحانات السريرية، بالإضافة إلى عدد من الكادر الطبي الاكاديمي في المملكة من المستشفيات المحلية المختلفة.



وأكدت عريقات أن الممتحنين المشرفين على سير الامتحانات النهائية حريصون على تحفيز طلبة الطب ليواصلوا المثابرة والاجتهاد حتى يتموا دراستهم الطبية باقتدار، ويكملوا دراستهم التخصصية ودراستهم العليا ليكونوا مصدر فخر لجامعتهم الأم، ولدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويعودوا إلى أوطانهم بتخصصات طبية مختلفة، مؤكدة اهتمام جامعة الخليج العربي بتخريج كوادر مدربة وكفؤة تستجب لمتطلبات النهوض بالقطاع الطبي في دول مجلس التعاون، في إطار رسالتها الاستراتيجية الرامية إلى إمداد السوق الخليجية بكوادر طبية ذات كفاءة عالية تسهم في رفع معدلات التنمية.







ع إ ح/خ.س



بنا 0718 جمت 22/05/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/05/22 - 25 : 10 AM