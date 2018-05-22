معالي الأستاذ جواد بن سالم العريض يستقبل سفير اليابان لدى المملكة المنامة في 22 مايو / بنا / استقبل معالي الأستاذ جواد بن سالم العريض نائب رئيس مجلس الوزراء صباح أمس بمكتبه بدار الحكومة سعادة السفير هيديكي إيتو سفير اليابان الصديقة لدى مملكة البحرين بمناسبة تعيينه سفيرا لدى مملكة البحرين.

وخلال اللقاء رحب معالي نائب رئيس مجلس الوزراء بسعادة السفير لما يوليه من حرص بالغ على تنمية علاقات الصداقة الطيبة التي يشهدها البلدان الصديقان ، كما تم استعراض المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

كما نوه معاليه لسعادة السفير بأنه سوف يلاقي كل تعاون ومساعدة من قبل كل الجهات في مملكة البحرين لإنجاح مهمته الدبلوماسية .

من جانبه قدم سعادة السفير الشكر والتقدير لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء على ما لقيه من حفاوة وترحيب خلال الزيارة متمنياً للبلدين الصديقين مزيداً من التقدم والازدهار .



ع إ ح/خ.س



بنا 0714 جمت 22/05/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/05/22 - 45 : 10 AM