الولايات المتحدة و 5 دول ترفض نتيجة الانتخابات في فنزويلا بوينس آيرس في 22 مايو/ بنا / اكدت الولايات المتحدة وكندا والمكسيك واستراليا وتشيلي والارجنتين ان الانتخابات الرئاسية التي جرت في فنزويلا مرفوضة وغير شرعية.

وقالت الدول في بيان على هامش اجتماع لوزراء خارجية دول مجموعة العشرين في بوينوس ايرس ان الانتخابات تفتقر الى الشرعية.

وأضافت "إن بلداننا لا تعترف بالنتائج لأن الانتخابات دعت اليها سلطة غير شرعية هي المجلس الوطني التأسيسي وأقصت اطرافا سياسية فاعلة من المشاركة فيها".

ودعا البيان الى معالجة "التدهور المقلق للازمة الانسانية" التي دفعت اكثر من 900 ألف فنزويلي الى الفرار من بلدهم.



و.ش/خ.س



بنا 0631 جمت 22/05/2018





عدد القراءات : 8 اخر تحديث : 2018/05/22 - 39 : 09 AM