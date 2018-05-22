الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة ويقترب من مركز مدينة حرض حجة في 22 مايو/ بنا / واصلت قوات الجيش اليمني، تقدمها الميداني لليوم الثالث في جبهة حرض بمحافظة حجة.

وذكرت مصادر عسكرية لـ"سبتمبر نت" ، نقلا عن وكالة الانباء اليمنية ، ان الجيش نفذ هجوما مكثفا لليوم الثالث على التوالي، وتمكن من تحرير مواقع جديدة في سائلة حرض ومنطقة الكسارة، ووصل الى بعد بضعة كيلو مترات من مركز مدينة حرض.

واضاف المصدر ان العمليات اسفرت عن مصرع العشرات من عناصر المليشيا بينهم اثنان من قياداتها، واستعادة اسلحة مختلفة ، كما تمكنت فرق الهندسة من نزع أكثر من 190 لغم مدرعات من المناطق المحررة.





خ.س



بنا 0529 جمت 22/05/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/05/22 - 39 : 08 AM