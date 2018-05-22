استشهاد 5 أشخاص وإصابة 22 في هجوم صاروخي للحوثيين على مدينة مأرب باليمن مأرب في 22 مايو/ بنا / استشهد خمسة أشخاص وأصيب 22 آخرين من المدنيين منهم ثلاثة جرحى حالتهم خطرة بصاروخ كاتيوشا أطلقته مليشيات الحوثي الانقلابية الإيرانية قبل فجر اليوم الثلاثاء، على سوق شعبي يكتظ بالمتسوقين وسط مدينة مأرب.

ونقلت عن وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" مصدر طبي ان سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ هرعت الى المكان من اجل أنقاض الضحايا وتقليل الخسائر البشرية، وتم نقلهم الى المستشفيات والمراكز الطبية القريبة والحالات الخطرة إلى مستشفى الهيئة.



و.ش



بنا 0452 جمت 22/05/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/05/22 - 56 : 07 AM