مطالعات الصحف في البحرين

|
2018/05/22 - 52 : 07 AM
المنامة في22 مايو / بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الثلاثاء بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:
/جلالة الملك يصادق على تعديل قانون التأمين الاجتماعي .. السماح بشراء 5 سنوات خدمة بالقطاع الخاص.
/العاهل المفدى يصدر قانونا جديدا بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية.
/سمو رئيس الوزراء يجتمع مع امير الكويت: تعزيز العلاقات الاخوية بين البلدين.
/سمو رئيس الوزراء يوجه إلى استكمال احتياجات المدن الجديدة من الخدمات العامة والمرافق.
/سمو ولي العهد: المواطن البحريني سيظل دائمًا هو الثروة الأعز.
وزارة الخارجية: نقف مع امريكا في مواجهة خطر ايران.
وزير العمل: تدريب 7 آلاف عاطل في 2017 وتصفير البطالة غير ممكن.
اللجنة البرلمانية: رفع سقف استحقاق "الغلاء" ولا تغيير في علاوة "السكن".
/البحرين والأمم المتحدة تبحثان دعم أهداف التنمية المستدامة والاستثمار في العنصر البشري.
/رئيس الأمن العام يشيد بالعلاقات البحرينية الصينية.
/قائد خفر السواحل يبحث مع قائد الأسطول الخامس مجالات التعاون لرفع مستوى الأمن البحري.
/رئيس ديوان الخدمة المدنية: أكثر من 45 ألف موظف تم تقييهم العام الماضي.
/الجيش السوري يسيطر على دمشق ومحيطها بالكامل للمرة الأولى منذ ست سنوات.
/واشنطن تفرض اقسى عقوبات في التاريخ وسحق عملاء ايران.
/فنزويلا نحو مزيد من العزلة الدولية بعد فوز مادورو بولاية ثانية.
/السلطات الماليزية تشكل فريقا للتحقيق في فضيحة صندوق استثماري.
/ترامب يطالب بتحقيق حول احتمال تـجـسس «اف بي آي» عـلى حـمـلـته الانتخابية.
/الأمن الإيراني يطلق النار على متظاهرين هتفوا «الموت لخامنئي».
/الرئيس الفلسطيني يلازم المستشفى لليوم الثاني على التوالي.
و.ش
بنا 0448 جمت 22/05/2018
عدد القراءات : 30
اخر تحديث : 2018/05/22 - 52 : 07 AM