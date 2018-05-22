مطالعات الصحف في البحرين المنامة في22 مايو / بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الثلاثاء بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:

/جلالة الملك يصادق على تعديل قانون التأمين الاجتماعي .. السماح بشراء 5 سنوات خدمة بالقطاع الخاص.

/العاهل المفدى يصدر قانونا جديدا بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية.

/سمو رئيس الوزراء يجتمع مع امير الكويت: تعزيز العلاقات الاخوية بين البلدين.

/سمو رئيس الوزراء يوجه إلى استكمال احتياجات المدن الجديدة من الخدمات العامة والمرافق.

/سمو ولي العهد: المواطن البحريني سيظل دائمًا هو الثروة الأعز.

وزارة الخارجية: نقف مع امريكا في مواجهة خطر ايران.

وزير العمل: تدريب 7 آلاف عاطل في 2017 وتصفير البطالة غير ممكن.

اللجنة البرلمانية: رفع سقف استحقاق "الغلاء" ولا تغيير في علاوة "السكن".

/البحرين والأمم المتحدة تبحثان دعم أهداف التنمية المستدامة والاستثمار في العنصر البشري.

/رئيس الأمن العام يشيد بالعلاقات البحرينية الصينية.

/قائد خفر السواحل يبحث مع قائد الأسطول الخامس مجالات التعاون لرفع مستوى الأمن البحري.

/رئيس ديوان الخدمة المدنية: أكثر من 45 ألف موظف تم تقييهم العام الماضي.

/الجيش السوري يسيطر على دمشق ومحيطها بالكامل للمرة الأولى منذ ست سنوات.

/واشنطن تفرض اقسى عقوبات في التاريخ وسحق عملاء ايران.

/فنزويلا نحو مزيد من العزلة الدولية بعد فوز مادورو بولاية ثانية.

/السلطات الماليزية تشكل فريقا للتحقيق في فضيحة صندوق استثماري.

/ترامب يطالب بتحقيق حول احتمال تـجـسس «اف بي آي» عـلى حـمـلـته الانتخابية.

/الأمن الإيراني يطلق النار على متظاهرين هتفوا «الموت لخامنئي».

/الرئيس الفلسطيني يلازم المستشفى لليوم الثاني على التوالي.







و.ش



بنا 0448 جمت 22/05/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/05/22 - 52 : 07 AM