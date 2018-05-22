الطقس في البحرين: حسن مع بعض السحب وحار نهارا

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2018/05/22 - 38 : 07 AM
المنامة في 22 مايو/ بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في البحرين اليوم الثلاثاء سيكون بمشيئة الله تعالى حسنا مع بعض السحب وحار خلال النهار.
الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ولكنها شمالية شرقية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة أحيانا خلال فترة ما بعد الظهيرة.
ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام.
درجة الحرارة: العظمى 39 درجة مئوية .. والصغرى 26 درجة مئوية.
الرطوبة النسبية: العظمى 80 بالمئة .. والصغرى 20 بالمئة.
و.ش
بنا 0434 جمت 22/05/2018
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اخر تحديث : 2018/05/22 - 38 : 07 AM