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الطقس في البحرين: حسن مع بعض السحب وحار نهارا
2018/05/22 - 38 : 07 AM
المنامة في 22 مايو/ بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في البحرين اليوم الثلاثاء سيكون بمشيئة الله تعالى حسنا مع بعض السحب وحار خلال النهار.

الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ولكنها شمالية شرقية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة أحيانا خلال فترة ما بعد الظهيرة.

ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام.

درجة الحرارة: العظمى 39 درجة مئوية .. والصغرى 26 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 80 بالمئة .. والصغرى 20 بالمئة.


و.ش

بنا 0434 جمت 22/05/2018


عدد القراءات : 16         اخر تحديث : 2018/05/22 - 38 : 07 AM
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