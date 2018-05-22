البنتاجون: الجيش الأميركي سيتخذ كل الخطوات الضرورية لمواجهة نفوذ إيران الخبيث في الشرق الأوسط

واشنطن في 21 مايو/ بنا / أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) اليوم أن الجيش الأميركي سيتخذ كل الخطرات الضرورية لمواجهة نفوذ إيران في الشرق الأوسط.



ونقلت اذاعة "سوا" عن المتحدث باسم البنتاغون الكولونيل روبرت مانينغ قوله "سنتخذ كل الخطوات الضرورية لمواجهة ومعالجة النفوذ الإيراني الخبيث في المنطقة"، مضيفا "سنقيم ما إذا كنا سنضاعف الإجراءات الحالية أو ننفذ إجراءات جديدة".



ولم يكشف مانينغ عما سيقوم به البنتاجون لمواجهة النظام الايراني، لكنه قال إن "المسؤولين ينظرون بشكل نشط في تأثيرهم في المنطقة" ويقيمون الخطوات التي سيتم اتخاذها.



وتابع المسؤول الأميركي إن إيران "قوة مزعزعة للاستقرار في المنطقة ونقوم بكل ما في استطاعتنا لمنع ذلك".



وتأتي التصريحات بعد أن وضع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اليوم سلسلة من الشروط والمطالب أمام النظام الإيراني لتنفيذها، قائلا إن يد طهران للهيمنة على الشرق الأوسط لن تكون مطلقة بعد الآن.







م.ح.



بنا 2028 جمت 21/05/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/05/21 - 48 : 11 PM