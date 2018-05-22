القائد العام لقوة دفاع البحرين يستقبل عدداً من السُفراء والوزراء وجموعاً من المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك

المنامة في 21 مايو/ بنا / استقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين مساء اليوم الأثنين في مجلسه بالرفاع الغربي كلاً من سعادة السيد جاستن سيبيريل سفير الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة لدى مملكة البحرين، وسعادة السيد كو هيون مو سفير جمهورية كوريا الجنوبية الصديقة لدى مملكة البحرين ، وسعادة السيد تاينت نا سونخلا سفير مملكة تايلند الصديقة لدى مملكة البحرين، والفريق بحري SCOTT STEARNET قائد القوات البحرية الأمريكية في القيادة المركزية قائد الأسطول الخامس.



كما استقبل صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين عدداً من أصحاب السعادة الوزراء والمسؤولين بالمملكة، وجموعاً من المواطنين والمقيمين الذين قدموا لمعاليه أصدق التهاني وأطيب التبريكات بحلول شهر رمضان المبارك، والذي يأتي في إطار حرص معاليه على تكريس هذه العادة السنوية في التواصل والتأكيد على عادات المجتمع البحريني الأصيلة في الشهر الفضيل والمستمدة من روح ديننا الإسلامي الحنيف.



وخلال لقاء صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين مع جموع المهنئين بهذا الشهر الكريم دعا معاليه الله عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل بالخير والبركات على الجميع، وأن يرفل الله تعالى الوطن بالأمن والأمان والتطور الشامل الذي يعود بالخير على الجميع، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه.



ح ب/خ.أ



بنا 2026 جمت 21/05/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/05/21 - 37 : 11 PM