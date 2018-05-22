سيارة دبلوماسية أمريكية تتعرض للقذف بالبيض من حشد فلسطيني في بيت جالا بيت جالا الضفة الغربية في 21 مايو/بنا/ رشقت مجموعة صغيرة من المتظاهرين الفلسطينيين في الضفة الغربية سيارة دبلوماسية أمريكية بالبيض احتجاجا على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.









وأبلغ الحشد الأمريكيين بأنهم غير مرحب بهم في الضفة الغربية قبل أن يرشقوا سيارتهم بالبيض، حيث رفع المتظاهرون لافتات وصاحوا في أعضاء الوفد من القنصلية الأمريكية في القدس.



جاء احتجاج اليوم الاثنين بعد أسبوع من نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المتنازع عليها.











خ.أ



بنا 1934 جمت 21/05/2018





عدد القراءات : 68 اخر تحديث : 2018/05/21 - 43 : 10 PM