سمو رئيس الوزراء يختتم زيارته الأخوية الى دولة الكويت‎.. ويعود بحفظ الله ورعايته الى أرض الوطن المنامة في 21 مايو / بنا / غادر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بحفظ الله ورعايته دولة الكويت الشقيقة بعد زيارة أخوية التقى خلالها بأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وأخيه سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد واخيه سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، حيث تم بحث عدد من الموضوعات التي تستهدف دعم وتعزيز العلاقات البحرينية الكويتية والارتقاء بالتعاون الثنائي بين البلدين.



وكان في وداع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالمطار سمو رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة ونواب رئيس مجلس الوزراء وعدد من كبار المسؤولين بدولة الكويت الشقيقة وسفير مملكة البحرين لدى دولة الكويت الشقيقة واعضاء السفارة.



وقد عاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الى ارض الوطن بحفظ الله ورعايته.



رافقت صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء السلامة في الحل والترحال.



ح ب/م خ/م.ح.



بنا 1858 جمت 21/05/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/05/21 - 03 : 10 PM